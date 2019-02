Emiliano riceve il sostegno dei Verdi per le Regionali: "Li ringrazio, tante le battaglie combattute insieme"

Arriva anche dai Verdi il sostegno alla ricandidatura alle Regionali 2020 di Michele Emiliano, che in mattinata è intervenuto al congresso regionale del partito. Incontro durante il quale il governatore ha ricordato le tante battaglie sostenute insieme ai Verdi, oltre all'omaggio doveroso alla compianta Maria Maugeri

Non posso dimenticare quando assieme a loro abbiamo cominciato, nel 2004, la rivoluzione della città di Bari, della quale sono stato sindaco e nella quale abbiamo portato a termine insieme battaglie in difesa dell’ambiente importantissime come la demolizione di Punta Perotti, la bonifica della ex Fibronit, della spiaggia di Torre Quetta, dell’ex gasometro. Abbiamo ricordato tante cose belle oggi, a cominciare dalla memoria di Maria Maugeri.