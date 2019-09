Il vicesindaco Di Sciascio nominato nel Direttivo di Agenzia per l'Italia digitale: "Innovazione nella Pubblica Amministrazione"

Il vicesindaco di Bari e assessore all'Innovazione, Eugenio Di Sciascio, è stato nominato componente del Comitato di Indirizzo dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che coordina le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese. AgiD è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica del Paese

“Il mio obiettivo - commenta Di Sciascio - sarà quello di rendere la trasformazione digitale della pubblica amministrazione un vantaggio per l’esperienza dei cittadini. Perché l’innovazione deve essere percepita come miglioramento della qualità della vita e come semplificazione effettiva del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione”.