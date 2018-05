L'ex mercato di San Pio "non diventi centro di raccolta rifiuti": il consigliere Picaro contro il Comune

"Ci opporremo con tutti i mezzi possibili" alla realizzazione di un "centro di raccolta rifiuti o un’area a parcheggio di mezzi dell’Amiu, di fronte ad edifici residenziali" antistanti il rudere dell'ex mercato di San Pio, struttura costruita 28 anni fa e da allora mai entrata in funzione. A esprimere la contrarietà all'ipotesi, recentemente proposta dal Comune dopo un sopralluogo, è il consigliere Michele Picaro, esponente di Forza Italia a Palazzo di Città: "Dopo anni di battaglie - afferma - e interventi tesi a riqualificare il mercato coperto e scoperto di san Pio per destinarlo alla funzione per la quale era stato previsto, proponendo l’affidamento della struttura ad un privato (data l’incapacità dell’amministrazione di intervenire), apprendiamo da quanto apparso sulla stampa, che l’idea dell’amministrazione di centro sinistra è quella di riconvertire la struttura ad un centro raccolta rifiuti o, in alternativa, ad un’area a parcheggio per i mezzi Amiu".

Picaro: "Non sottrarre ai residenzi spazi utilizzabili socialmente"

Secondo Picaro "tale proposta andrebbe nel solco di sottrarre spazi che i piani urbanistici prevedono al servizio dei residenti del quartiere, alla mera utilità di un’azienda partecipata del Comune che di certo non andrebbe ad arricchire culturalmente o socialmente il rione. L'idea del centro di raccolta appare assolutamente stridente rispetto alle norme igienico sanitarie, nonché di tutela della salubrità degli spazi residenziali. Tutto questo dimostra, ancora una volta, la sensibilità dedicata dal centro-sinistra ad un quartiere che oltre ad essere stato abbandonato, con questa ipotesi verrebbe addirittura sfruttato. Amaramente - conclude - constatiamo la visione strategica dell’amministrazione Decaro e dei suoi amministratori locali, per il quartiere di san Pio, a cui ci opporremo con tutti i mezzi possibili".