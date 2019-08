Fabio Romito nuovo segretario cittadino della Lega: "Radicare il partito in Puglia"

Il consigliere comunale e già candidato alle Primarie del centrodestra per scegliere il sindaco di Bari, Fabio Romito, è il nuovo segretario cittadino della Lega. La nomina è stata ufficializzata dal segretario regionale del Carroccio, Luigi D'Eramo, su proposta del responsabile politico in Terra di Bari, Rossano Sasso: "A Fabio, giovane preparato e capace - affermano D'Eramo e Sasso - si affida il compito di radicare ulteriormente il partito nella città capoluogo e di garantirne, di concerto con i dirigenti e i militanti, la sua costante crescita anche in vista delle imminenti elezioni regionali. La Città di Bari, infatti, è per la Lega indispensabile per lo sviluppo del partito nell’intera Regione".