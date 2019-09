Sfida per la vicepresidenza del Consiglio comunale, al ballottaggio la spunta Fabio Romito (Lega)

Si sblocca la partita per la vicepresidenza del Consiglio comunale di Bari: a spuntarla è il leghista Fabio Romito, vincitore nel quarto turno elettorale, quello del ballottaggio, con l'altra candidata espressa dalle opposizioni di centrodestra, Francesca Ferri (Sport Bari). Romito ha prevalso per 7 voti a 3, con 24 schede bianche, tra cui quelle di gran parte della Maggioranza e del M5S. Per Romito oltre alle 6 preferenze di Lega, Fdi e Fi anche una preferenza dal centrosinistra che sostiene la Giunta Decaro. L'esponente del Carroccio, recentemente nominato anche segretario cittadino della Lega, sarà dunque il numero due dell'aula presieduta da Michelangelo Cavone.