Niente bus per gli alunni disabili, "Dopo le feste fermo il servizio per le scuole superiori"

Niente servizio di trasporto per gli studenti disabili delle scuole superiori. A segnalare il disagio, registrato al rientro dalle vacanze natalizie, sono il senatore di Forza Italia Massimo Cassano, insieme al consigliere comunale Michele Picaro.

"Ripresa della scuola amara per gli alunni disabili delle scuole secondarie dell'Area metropolitana di Bari- commentano in una nota - Infatti l'apposito servizio di trasporto non è ripartito creando notevoli disagi e una vera e propria forma di discriminazione nei confronti di questi studenti". "Il fatto più grave - proseguono - è che alla base di questa problematica c'è una vera e propria forma di sciatteria nell'amministrazione dell'Area metropolitana, dal momento che il bando di gara per l'assegnazione del servizio trasporto alunni disabili riferito al periodo gennaio-giugno 2018, è stato fatto dalla competente Ripartizione, la gara aggiudicata, ma tutto è fermo a causa di lungaggini burocratiche". "Ci auguriamo – concludono gli esponenti azzurri – che il tutto possa essere ripristinato e garantito al massimo entro la prossima settimana, come assicuratoci dalla Ripartizione competente. Resta la delusione e il dolore per l'ennesimo inutile disagio che vede come vittime decine di ragazzi e ragazze e che poteva essere evitato semplicemente con un po' di buon senso e anticipando di qualche giorno la predisposizione del bando".