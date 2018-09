Rifiuti e mobili rotti nell'ex Ferrhotel, Fratelli d'Italia: "Bomba ecologia nel centro cittadino"

Rifiuti accatastati sulle scale, pezzi di mobili rotti gettati e lasciati sul pianerottolo, porte pasticciate con scritte: è lo stato di parte dell'ex Ferrhotel documentato da un sopralluogo effettuato dai consiglieri comunali Filippo Melciorre e Michele Caradonna (Fratelli d'Italia), effettuato nella struttura di Via Caduti di via Fani. Gli esponenti politici chiedono interventi immediati per ripristinare igiene e decoro: "Una bomba sanitaria nel centro di Bari. Presenteremo un'interrogazione parlamentare al Governo e anche al Comune", hanno affermato i consiglieri comunali.