"Una e indivisibile", il flash mob di Rifondazione comunista per la festa della Repubblica: "No all'autonomia differenziata"

Anche Rifondazione Comunista scende in piazza a Bari per la festa della Repubblica. Appuntamento questa mattina in piazza San Ferdinando, dove si è svolto un flash mob contro l’autonomia regionale differenziata e in difesa dei valori della Costituzione democratica ed antifascista. I partecipanti, fra cui numerosi esponenti del Comitato contro l’autonomia differenziata per l’unità della Repubblica, hanno composto la scritta “una e indivisibile”, in richiamo all’articolo 5 della Costituzione.

