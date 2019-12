"Basta parole di odio": Decaro firma il manifesto della comunicazione non ostile. Domani sfilerà a Milano per Liliana Segre

Anche il Comune di Bari firma il 'Manifesto della comunicazione non ostile'. Il documento, già adottato da diverse giunte comunali, impegna l'amministrazione - e di riflesso anche la cittadinanza - a essere responsabili quando usiamo le parole, soprattutto in rete. "Ricordando che dall’altra parte dello schermo ci sono persone, con i loro sentimenti e la loro sensibilità" spiegano dall'Anci Puglia a commento della foto del sindaco Antonio Decaro che firma il manidesto.

Il primo cittadino barese, a capo dell'Anci nazionale, sfilerà a Milano domani, nella Giornata mondiale per i diritti umani insieme a 600 colleghi, per dimostrare il loro supporto alla senatrice Liliana Segre, vittima negli ultimi mesi di una campagna d'odio. "Siamo la sua scorta civica, senatrice: l’odio non ha futuro" ricorda Decaro.