Carrieri dona il compenso da consigliere alla Fondazione Petruzzelli: "Uno dei gioielli della città"

Il consigliere comunale barese Giuseppe Carrieri (Impegno Civile), ha donato il compenso del mese di dicembre da esponente dell'assemblea cittadina alla Fondazione Petruzzelli, per sostenere le attività nel corso dell'anno: "Il politeama - afferma - è uno dei gioielli di Bari che, in campagna elettorale, mi ero impegnato a sostenere e difendere. Un presidio di bellezza e cultura di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi. Ho chiesto al Soprintendente Biscardi di impiegare, se possibile, la somma anche per far suonare un giovane musicista barese in una delle prossime opere del 2018. Sarebbe bellissimo".