In arrivo 23 milioni di euro per Bari e i Comuni dell'area metropolitana: "Investimenti per rilanciare l'economia"

“La crescita dell’Italia riparte dai Comuni. Grazie alla norma Fraccaro, inserita nel Decreto Crescita e diventata strutturale con la legge di Bilancio, vengono stanziati quasi 23 milioni di euro per 5 anni ai 41 Comuni dell’Area Metropolitana di Bari per realizzare interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Fondi che permettono alle amministrazioni di tornare a fare investimenti e rilanciare l’economia”. Ad illustrare l'arrivo dei fondi è il senatore barese del M5S, Gianmauro dell'Olio.

Gli stanziamenti saranno ripartiti in base al numero di abitanti: 250.000 euro (50.000 l’anno) per i 2 Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, 350.000 (70.000 euro l’anno) per i 4 Comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti; 450.000 euro (90.000 euro l’anno) per 15 Comuni da i 10.000 ei 20.000 abitanti; 650.000 euro (130.000 euro l’anno) per 16 Comuni tra i 20.000 e i 50.000 abitanti; 850.000 euro (170.000 euro l’anno) per 3 Comuni tra i 50.000 e i 100.000 abitanti e 1.250.000 per Bari, unico Comune al di sopra dei 250.000 abitanti.

"Dopo anni di tagli - rimarca Dell'Olio - finalmente si fanno politiche per rilanciare la spesa dei Comuni che potranno fare investimenti per la messa in sicurezza di strade, scuole e patrimonio pubblico; per i progetti sulla mobilità sostenibile e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Bisogna puntare sulla crescita diffusa per creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo” conclude il senatore.