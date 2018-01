Elezioni Politiche 2018, depositate le liste di Forza Italia nei collegi di Bari e provincia: i nomi

Il senatore ed ex sottosegretario al Lavoro Massimo Cassano sarà candidato alla Camera nel collegio uninominale Puglia 2 (Bari-Bitonto), mentre per il collegio Puglia 1 (Bari centro), Forza Italia schiera Ida Roselli. In corsa per la Camera, nel plurinominale, anche l'avvocato barese Francesco Paolo Sisto (collegio Puglia 1). Al Senato, invece, nell'uninominale, tra i candidati ci sono la consigliere comunale di Molfetta Carmela Minuto (Puglia 2 Altamura-Molfetta) e Tommaso Scatigna, sindaco di Locorotondo (Puglia 4 Monopoli-Brindisi).

Si completa così il mosaico della coalizione centrodestra per le prossime Elezioni Politiche del 4 marzo: Forza Italia ha depositato le candidature per i collegi baresi di Camera e Senato, suddivisi con gli altri tre alleati nella corsa elettorale.

Ecco tutti i candidati:

Camera dei Deputati

Collegi uninominali

Puglia 1 Bari centro: Ida Roselli

Puglia 2 Bari-Bitonto: Massimo Cassano

Collegi plurinominali

Puglia 1 Bari Città-Bitonto-Molfetta-Altamura-Murgia: Francesco Paolo Sisto, Federica De Benedetto, Massimo Cassano, Maria Tiziana Rutigliano

Puglia 3 Monopoli-Sudbarese-Brindisi-Taranto: Mauro D'Attis, Vincenza Labriola, Paolo Pagliaro, Beatrice De Donato

Senato della Repubblica

Collegi uninominali

Puglia 2 Altamura-Molfetta: Carmela Minuto

Puglia 4 Monopoli-Brindisi: Tommaso Scatigna

Collegi plurinominali

Puglia 1 Bari-Bat-Foggia: Licia Ronzulli, Dario Damiani, Carmela Minuto, Domenico Scilipoti