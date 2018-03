L'identikit degli eletti: alla Camera trionfa Francesca Anna Ruggiero, la bitontina amica dell'ambiente

Quasi il 50 percento delle preferenze nel nome dell'Ambiente. E' la bitontina Francesca Anna Ruggiero la più votata alla Camera nel collegio Puglia 2, che comprende alcuni quartieri di Bari (tra cui San Paolo e Carbonara) e diversi Comuni dell'hinterland (tra cui Bitonto e Triggiano), staccando nettamente i rappresentanti delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra.

I temi della campagna elettorale

Non nasconde l'importanza della questione ambientale nel suo programma elettorale la neodeputata grillina. Un tema che si lega a stretto giro a quello dell'occupazione, perché un investimento cospicuo nel rinnovabile, come spiegato a BariToday, porterebbe allo sblocco di 17mila posti di lavoro. A questo poi si aggiungono le tutele date dal reddito di cittadinanza, uno dei punti chiavi dei pentastellati per combattere la disoccupazione in Italia.

Altro aspetto importante è il taglio degli sprechi, ad esempio nel campo sanitario. L'obiettivo è ammodernare le strutture funzionanti, smantellando invece le 'cattedrali nel deserto'. Elezioni politiche 2018, per il M5S nel Collegio Puglia 2 c'è Ruggiero: "Ambiente e tagli ai costi della politica"

„I grillini vorrebbero anche riprendere in mano il dossier Cottarelli per dimezzare gli stipendi dei parlamentari e abolire i vitalizi, "dopo che la legge per eliminarli - ha spiegato a BariToday - era stata approvata in una Camera e insabbiata nell'altra".“