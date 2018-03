L'identikit degli eletti: Francesca Galizia, da Giovinazzo la deputata che punta sulla green economy

C'è anche Francesca Galizia, nella squadra pugliese dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle che varcherà la soglia di Montecitorio. La neodeputata, originaria di Giovinazzo, ha 36 anni e ha lavorato nell'agenzia di reclutamento per il vettore low cost Ryanair. Tra i suoi interessi ci sono però anche gli studi demografici, con particolare focus sui flussi migratori. E' stata votata da quasi 55mila persone, ottenendo il 43,74 percento delle preferenze nel collegio Puglia 3 (Comuni di Molfetta, Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Ruvo Di Puglia e Terlizzi)

Dallo 'smart green' alla 'flex security'

Concilia occupazione e ambiente il programma elettorale della Galizia. Un forte accento è dato sull'economia green, che possa interfacciarsi con le altre realtà europee in un'opera di prevenzione dei grandi disastri naturali. Il lavoro passa però anche dalla formazione dei giorni, da qui il concetto di 'flex security'. Si tratta di un modello di apprendistato flessibile, che guarda soprattutto al mondo degli under 30, da formare in diversi settori così da aumentare le chance di ingresso nel mondo del lavoro.

Non mancano poi accenni al reddito di cittadinanza, lo strumento lanciato dai Cinque stelle per combattere la disoccupazione, che la neodeputata vorrebbe fosse accompagnato da un rigido sistema di verifica dei redditi dei richiedenti e da una piena tracciabilità dei pagamenti.