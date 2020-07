Gemmato e Distaso ai vertici di Fratelli d'Italia Puglia: nominati nuovo commissario e vice

Marcello Gemmato e Antonio Distaso alla guida di Fratelli d'Italia in Puglia fino a nuove disposizioni. La nomina è arrivata questa mattina dalla presidente del partito, Giorgia Meloni: Gemmato sarà commissario mentre Distaso vice.

I due subentrano rispettivamente ad Erio Congedo e Francesco Ventola, già coordinatore e vice, impegnati nella competizione elettorale regionale di settembre: "Ringraziamo Giorgia Meloni per la fiducia accordataci nominandoci commissario e vice regionale del partito in Puglia", commentano Gemmato e Distaso. "Daremo il massimo per fare in modo che Fratelli d'Italia confermi gli ottimi risultati raggiunti alle scorse europee cercando di migliorare l’ottima performance raggiunta. Ancor più importante sarà cambiare il governo regionale a guida PD di Michele Emiliano riportando Raffaele Fitto, persona seria e competente, alla guida della regione più bella del mondo. Un abbraccio ed un grazie ad Erio Congedo e Francesco Ventola, impegnati in prima persona nella sfida elettorale", concludono.