Emiliano smorza la polemica sulla gaffe di Di Maio: "E' una barzelletta, parlava di Matera Capitale della Cultura"

"Con Matera cosa state facendo?" chiede Luigi Di Maio al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Matera è in Basilicata" risponde il governatore, mettendo la mano davanti alla bocca. Un gesto che farebbe pensare al tentativo di coprire una gaffe del vicepremier grillino, in visita ieri alla Fiera del Levante. Si tratterebbe invece di un misunderstanding da parte dei giornalisti, almeno secondo il post pubblicato oggi su Facebook da Di Maio.

Il video dello scambio di battute tra i due era diventato virale in poco tempo, tanto da imporre al ministro un chiarimento:

"Giornalisti ignoranti o in mala fede, o entrambi, mi accusano di aver sbagliato a chiedere a Emiliano cosa stesse facendo per Matera, lasciando intendere che non sappia in che regione sia. Sono loro che non sanno che la Regione Puglia sta facendo e ricevendo investimenti milionari in vista dell'appuntamento con Matera capitale della Cultura