Governo Lega-M5s, a Bari i gazebo per la firma del contratto bipartitico: "Pugliesi in larga parte favorevoli"

Due gazebo in città, a Poggiofranco e a Carrassi, per chiedere ai baresi il loro parere sul contratto di governo a firma congiunta M5s-Lega. Nel week-end in Puglia sono stati realizzati 50 presidi e per i due baresi sono stati scelti viale Papa Giovanni XXIII (per i salviniani) e parco Due Giugno (per i pentastellati), con i gazebo installati già dalla mattinata di sabato 19 maggio.

I militanti chiederanno ai cittadini di apporre una croce per esprimere un voto favorevole o negativo al documento realizzato da Di Maio e Salvini, lasciando poi i loro dati personali per essere eventualmente ricontattati. Nei due presidi, che rimarranno attivi anche per tutta la giornata di domani, si è registrata una buona affluenza. Secondo Andrea Caroppo, coordinatore regionale della Lega "i cittadini hanno in grandissima parte espresso un orientamento favorevole al 'sì'".