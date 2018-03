L'identikit degli eletti: Gianmauro Dell'Olio, il commercialista pentastellato che punta sulla decarbonizzazione

Il successone dei pentastellati in Puglia passa anche da Gianmauro Dell'Olio, ormai già con un piede a Palazzo Madama. Quarantove anni, di professione commercialista, quando nella tarda nottata di domenica 4 marzo raggiunge la sede del Movimento 5 stelle, in via Manzoni, viene letteralmente travolto dagli attivisti in festa per i primi risultati degli exit pool.

I temi della campagna elettorale

Pesca a piene mani dai temi tanto cari ai grillini, il programma del futuro senatore pentastellato. In primis il reddito di cittadinanza, sussidio per chi è senza lavoro. Rimanendo in ambito Welfare, l'idea è rilanciare il modello francese, con agevolazioni dell'Iva sui beni neonatali e detrazioni per colf, babysitter e badanti.C'è poi la questione immigrazione, per cui il candidato si oppone nettamente alla lunga permanenza nei centri di accoglienza. "Non ha nulla di umano tutto questo" aveva commentato a BariToday.

In ambito economico, invece, il programma del candidato è rivolto principalmente alle energie rinnovabili. I pentastellati chiedono un investimento importante - un miliardo di euro, che permetterebbe di creare 17mila posti di lavoro in più. Un aspetto che porterebbe un doppio vantaggio, ovvero un'economia totalmente decarbonificata entro il 2050. Ora, con i risultati di questa tornata elettorale, Dell'Olio potrà portare la voce dei cittadini sugli scranni del Senato. Tra queste, naturalmente, anche le istanze dei baresi che l'hanno votato. Tra i problemi irrisolti nel capoluogo, a suo dire, ci sono la mobilità e il traffico, il mancato decentramento dei Municipi e i ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche, tra cui il restyling dell'ex Caserma Rossani, che in futuro ospiterà un parco.