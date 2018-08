"Acquistare le telecamere per il giardino Tridente", Melini attacca il Comune

Un ordine del giorno della Commissione lavori pubblici per finanziare l’acquisto delle telecamere nel giardino di via Tridente, nel quartiere San Pasquale, in fase di ultimazione con la piantumazione degli alberi e il completamento delle ultime aree. A chiedere l'installazione degli 'occhi elettronici' è la consigliera comunale d'opposizione Irma Melini: "La perizia di variante occorsa per realizzare la predisposizione dell'impianto di video sorveglianza - sostiene - e che ha causato la sospensione dei lavori, poteva essere evitata se questa Amministrazione avesse deciso sin dall'inizio di realizzare ogni nuovo giardino con un funzionante impianto di video sorveglianza. Ovviamente in questo caso, come per il Lungomare nuovo di San Girolamo, il sindaco sta facendo predisporre l'impianto senza aver acquistato le telecamere. Motivo per cui ho chiesto al Presidente della Commissione Silvio delle Foglie di sottoscrivere con me la mozione per l’acquisto, entro il 2018, delle telecamere".