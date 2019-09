Il governo Conte bis svela i sottosegretari: c'è anche il barese Giuseppe L'Abbate per il M5S

C'è un solo barese tra i sottosegretari del governo 'bis' del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: si tratta di Giuseppe L'Abbate, deputato del M5S originario di Castellana Grotte, nominato numero due del Ministero delle Politiche Agricole dove affiancherà la brindisina Pd Teresa Bellanova. L'Abbate, 34 anni, è alla sua seconda legislatura in parlamento, dopo essere stato eletto nel 2013 e nel 2018. Per la Puglia, dopo aver ottenuto diverse nomine importanti a livello di ministri (oltre a Bellanova anche Francesco Boccia e lo stesso presidente Conte), inevitabile 'compensazione' rispetto ad altre regioni: oltre a L'Abbate, infatti, c'è solo il tarantino Mario Turco nella compagine dei sottosegretari, il quale ha ottenuto la delega della Programmazione Economica per la Presidenza del Consiglio.