Il Tar annulla le elezioni comunali, a Gravina arriva il commissario

Al Comune di Gravina arriva il commissario prefettizio. Dopo la decisione del Tar, che ha annullato le elezioni comunali del giugno 2017 per presunte irregolarità relative ad una lista a sostegno del sindaco Alesio Valente, il prefetto di Bari, Marilisa Magno, ha affidato la gestione provvisoria dell'ente al Viceprefetto vicario Rossana Riflesso.

Il ricorso e la sentenza

Il ricorso era stato presentato, tra gli altri, da un altro candidato sindaco, Domenico Romita, e da altri cinque cittadini, per far luce su presunte irregolarità riguardanti la presentazione della lista 'Gravina On', la più suffragata tra quelle che sostenevano Valente. Secondo i giudici, tra i 15 moduli contenenti le sottoscrizioni dei presentatori della lista, solo il primo avrebbe contenuto le generalità del candidato sindaco, specificando che "la dichiarazione dei presentatori di una lista candidata alle elezioni deve inequivocabilmente esprimere la volontà politica degli autori, fondata sulla completa conoscenza degli elementi essenziali affinché a detta dichiarazione conseguano gli effetti giuridici voluti dalla legge". Il Tribunale amministrativo, dopo aver dichiarato l'illegittimità dell'ammissione della lista, ha quindi provveduto all'annullamento delle operazioni elettorali.

Le elezioni comunali dell'11 giugno 2017

In occasione della ultima tornata delle amministrative, Valente, sindaco uscente e candidato del centrosinistra (più civiche), aveva ottenuto il 52,92% delle preferenze, vincendo già al primo turno. La lista 'Gravina ON' era stata tra le più suffragate.