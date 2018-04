Il Movimento Legalità e Trasparenza sostiene l'avv. Pasquale Loiacono

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Movimento Legalità e Trasparenza per le prossime amministrative di Conversano, sceglie di sostenere l’avvocato Pasquale Loiacono, candidato Sindaco alle amministrative che si terranno il 10 Giugno. Legalità e Trasparenza non è un movimento improvvisato, ma, nasce dall’esperienza di vita quotidiana di tanti cittadini e professionisti che sono insieme per condividere un unico obiettivo, la tutela del cittadino sul territorio. Il senso profondo che distingue il movimento è la competenza e professionalità di persone che, già, nella propria vita lavorativa e sociale si dedicano con grande partecipazione e spirito di servizio al proprio paese. Un gruppo di professionisti che, da anni, operano sul territorio, e che mirano ad unire le tante energie positive in esso presenti e scardinare, al fine di abbattere, definitivamente, quel muro che vieta di guardare oltre e precisamente verso un orizzonte più ampio. Ecco! Questo concetto è richiamato dal Movimento. La politica non è incarnazione dei personalismi ed egoismi, ma significa servire i cittadini e fare il bene del paese. La scelta di sostenere il candidato Loiacono è nata dopo un largo confronto con i cittadini sul territorio. Loiacono ha ribadito che le competenze per la gestione di un comune richiedono grande lavoro di squadra e conoscenza, oltre che esperienza. Da persona concreta, ha inoltre evidenziato la necessità di salvaguardare il territorio e di riqualificarlo, attraverso il rilancio di attività produttive ove deve prendere posto l’occupazione giovanile. L’imprenditore Maurizio Salicati, coordinatore cittadino del movimento, rivendica una politica di salvaguardia della sovranità popolare dove il cittadino deve essere il vero protagonista del territorio. L’invito del movimento legalità e trasparenza è volto a tutti i cittadini di buona volontà che hanno sete di cambiamento e voglia di risollevarsi da questo stato di rassegnazione, affinché conoscano il movimento e collaborino insieme fattivamente per essere ciascuno artefice della svolta e per essere promotori di una Conversano migliore.