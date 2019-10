Inchiesta presunti maltrattamenti in comunità di Valenzano, la Lega in Consiglio comunale a Bari: "Chiarezza sulla vicenda"

Il Gruppo Consiliare della Lega a Palazzo di Città ha presentato un'interrogazione urgente per sapere si vi sono convenzioni tra il Comune di Bari e la cooperativa di Valenzano finita al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura del capoluogo pugliese su presunti maltrattamenti nei confronti dei minori ospiti. Il capogruppo in Comune del Carroccio, Michele Picaro, afferma che "nella convinzione che l’Autorità Giudiziaria faccia al più presto chiarezza, occorre comprendere se ci sono bambini baresi ospitati in quella comunità e se sono stati effettuati gli opportuni monitoraggi sul loro stato di salute, così come per tutti i minorenni presenti”. Il vicepresidente del Consiglio comunale, Fabio Romito, rimarca che "sia fatta chiarezza e che i bambini baresi già sfortunati godano di tutte le tutele e garanzie di questo mondo. I fatti di Bibbiano sono ancora scolpiti nella nostra memoria, bisogna vigilare per impedire che possano riaccadere”.