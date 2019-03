Comunali Bari, il centrodestra compatto in vista delle elezioni: "Convention entro fine mese"

Le voci su una possibile 'maretta' nella coalizione dopo lo scontro per la presidenza dei Municipi sembrano acqua passata. È un centrodestra "unito, compatto e determinato ad andare avanti per riconquistare la Città di Bari" quello uscito dalla due giorni di incontri in città; incontri ai quali ha partecipato anche il candidato sindaco, Pasquale Di Rella.

Nel pomeriggio, con una nota congiunta, i segretari regionali e provinciali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Direzione Italia e Idea hanno spiegato che attualmente il centrodestra è al lavoro su "programma, migliori soluzioni che possano essere intese come vincenti per i cinque municipi e organizzazione di una grande convention unitaria da tenere entro la fine di questo mese con il candidato Sindaco Pasquale Di Rella".

"La due giorni di incontri e di condivisione d’intenti - concludono - è servita a rafforzare la coalizione di centrodestra che, oltre alle liste civiche del candidato Sindaco, nei prossimi giorni si allargherà al contributo di altre forze politiche".