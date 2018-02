Politiche 4 marzo, Pisicchio: "Iniziativa Democratica a sostegno del centrosinistra"

"Saremo al fianco del centrosinistra invitando i nostri sostenitori a votare e far votare i candidati pugliesi che si riconoscono nei valori moderati di una sinistra di governo. Di una sinistra competente, che non urla, ma che ascolta, condivide e programma nell’interesse del Paese". Così Alfonso Pisicchio, leader di Iniziativa democratica, a margine del coordinamento regionale che si è tenuto a Bari, ha annunciato il sostegno del suo partito al centrosinistra in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

"Ritengo dunque doveroso – spiega Pisicchio - esortare a votare e sostenere la coalizione di centrosinistra perché sarebbe disastroso lasciare l’Italia alle destre e ai populisti. Non abbiamo bisogno di estremisti e di fabbricatori di slogan, ma di persone capaci di accompagnare l’Italia verso il rilancio, verso una vera ripresa economica e sociale". "E mi auguro che nelle ultime settimane di campagna elettorale – sottolinea - i candidati e le candidate del centrosinistra pugliese inseriscano nelle loro agende i temi del Sud, della disoccupazione giovanile e delle infrastrutture. Iniziativa Democratica sarà al loro fianco perché i partiti da sconfiggere hanno, in questo momento, due soli nomi: astensione e confusione. E possiamo farlo insieme senza il bisogno di urlare o di denigrare gli avversari. La buona politica sta nei fatti, non nelle parole".