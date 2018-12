Insulti sui social contro il consigliere leghista Fabio Romito: "Offese volgari, avversari senza argomenti"

"Non ci stanno proprio con la testa, è proprio vero che questa è ormai una sinistra imborghesita, da salotto". Fabio Romito, consigliere comunale della Lega in corsa per le Primarie del centrodestra che designeranno il candidato alle Comunali 2019, commenta così gli insulti nei suoi confronti postati su Facebook su un post di un utente, riguardante la sua campagna elettorale avviata nei giorni scorsi attraverso manifesti e affissioni. Alcuni utenti hanno utilizzato temini come 'tr****e", "vomito" e "co*****e", ironizzando sul claim 'troppo giovane per...' della campagna: "A parte la volgarità delle offese che non meritano nemmeno considerazione, mi stupisce - prosegue Romito - la totale assenza di argomenti. Invece di proporre un modello di amministrazione della cosa pubblica migliore rispetto alla gestione fallimentare di Decaro, puntano a distruggere l’avversario".

Il consigliere comunale punta il dito sugli "pseudo intellettuali della cosiddetta sinistra barese" che, a suo avviso "temono forse di perdere prebende e vantaggi. Chi mi attacca sui social appartiene alla categoria degli pseudo artisti o pseudo registi che tentano la fortuna nei carrozzoni clientelari creati ad arte (questa sì vera produzione dell’ingegno) per sistemare amici ed amici degli amici" conclude Romito che valuterà nei prossimi giorni se sporgere querela o denunce.