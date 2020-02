Manutenzione straordinaria nell'istituto, la Duca D'Aosta rimane chiusa più di una settimana. Picaro: "Alunni lasciati senza notizie"

La scuola Duca D'Aosta di Bari ha bisogno di manutenzione straordinaria e il plesso a Palese chiude per gli interventi, ormai da più di una settimana. Quello che manca, come denuncia il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Michele Picaro, è una data di conclusione del cantiere. "Restiamo basiti nell’apprendere - ricorda - che il plesso non aprirà nemmeno nella giornata di lunedì 17 febbraio, confermando così una chiusura avviata nella giornata dell’8".

E punta il dito contro l'amministrazione comunale per il limbo in cui sono stati lasciati alunni e personale scolastico: "Ci chiediamo come sia possibile che il Comune e i suoi tecnici si accorgano solo ora di dover effettuare della manutenzione straordinaria sull’istituto. Logica e buona norma ci insegnano che la programmazione va svolta durante la stagione estiva e non nel bel mezzo dell’anno scolastico" prosegue il consigliere. E annunciano un'interrogazione sul tema in Consiglio.