Il Movimento 5 Stelle lancia in Puglia 'Galileo': "I cittadini potranno informarsi sul nostro lavoro"

Obiettivi e risultati raggiunti dai politici del Movimento 5 stelle in Puglia diventano accessibili e visibili a tutti grazie a 'Galileo'. Si tratta del nuovo portale lanciato dai pentastellati che vuole rendere trasparente il lavoro dei rappresentanti del Movimento sul territorio. Un progetto presentato in mattinata dai consiglieri regionali pentastellati.

"Dopo aver reso pubblico lo streaming dei lavori del Consiglio regionale - hanno ricordato - e aver 'aperto' il bilancio regionale a tutti i cittadini attraverso 'bilancio civico', da oggi grazie a Galileo Puglia, siamo anche i primi a sperimentare un nuovo modo di raccontare il lavoro nelle istituzioni". Attraverso il sito gli utenti avranno a disposizione una mappa interattiva e user friendly, con le informazioni, i lavori e le azioni realizzate dai rappresentanti istituzionali pugliesi del M5S ad ogni livello: europarlamento, parlamento, consiglio regionale, consigli comunali e municipali.

Una strategia che sarà perpretata non solo nell'ottica di una totale trasparenza, ma anche per permettere ai cittadini di partecipare attivamente alla vita politica pugliese:"Si potranno inviare - spiegano - istanze e segnalazioni direttamente ai rappresentanti delle istituzioni". Al momento è possibile trovare sulla piattaforma proposte di legge, mozioni, interrogazioni e richieste di audizione degli otto consiglieri regionali del M5S. Nei prossimi giorni verranno caricate su portale le azioni degli altri rappresentanti delle istituzioni pugliesi del Movimento, dagli europarlamentari ai consiglieri dei municipi locali.

"Siamo orgogliosi - hanno dichiarato i consiglieri cinquestelle - di essere il primo gruppo politico a lanciare un progetto come Galileo che parte dalla nostra regione ma che può essere esteso ad altre regioni o pubbliche amministrazioni. Finalmente i cittadini potranno avere risposte immediate a domande come 'cosa sta facendo la politica per me'. In questo modo si ribalta la piramide, rimettendo al centro le persone e le tematiche e problematiche

del territorio".