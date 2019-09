La Lega si espande nel Barese: nominati i nuovi responsabili locali, Sasso segretario provinciale

La Lega prosegue la sua ramificazione in Puglia rafforzandosi sul territorio: il segretario regionale Luigi D'Eramo ha nominato i sei omologhi provinciali, tra cui il referente per la Terra di Bari, Rossano Sasso. Su proposta dei nuovi segretari provinciali, inoltre, sono stati ufficializzati i responsabili cittadini del partito, circa cento in tutta la regione, tra cui 22 nel Barese. Al vertice del Carroccio nel capoluogo c'è il consigliere comunale e metropolitano Fabio Romito, la cui nomina già era stata resa nota alcuni giorni fa.

“La Lega - ha dichiarato l'onorevole D’Eramo - lancia la sfida per il governo della regione Puglia partendo da ogni provincia, da ogni singolo comune pugliese, dal contatto reale con la gente e con i bisogni del territorio, perché la Lega è lontana anni luce dalle manovre di palazzo del PD di Emiliano, Renzi e Zingaretti. La elezioni si vincono tra la gente e non nei palazzi e lo dimostreremo in questi mesi in Puglia. La Lega è il partito dei territori che mai come in questo periodo sono stati abbandonati da Emiliano e dalla sua giunta dalle porte girevoli. Forti del consenso per Matteo Salvini, espresso a maggio da un pugliese su quattro, oggi consolidiamo il radicamento della Lega Puglia sul territorio con le nomine dei segretari e dirigenti provinciali e soprattutto con le prime nomine dei segretari cittadini, che sono la vera forza del nostro partito: a tutti loro faccio i migliori auguri di buon lavoro”.

Di seguito la composizione della segreteria provinciale e i vertici di quelle dei Comuni della provincia di Bari

Segretario Provinciale: Rossano Sasso

Esecutivo Provinciale – Componenti di diritto: Giovanni Riviello (socio fondatore Lega Puglia), Annarita Tateo (parlamentare), Nuccio Altieri (responsabile regionale comunicazione), Fabio Romito (consigliere Città Metropolitana), Pino Monaco

Componenti Responsabili Aree Territoriali: Domi Ciliberti, Fabio Bagnulo, Davide Bellomo, Lillino Colonna

Segreterie Cittadine BARI

Bari: Fabio Romito

Acquaviva delle Fonti: Rossella Carnevale

Adelfia: Nicola Ciardi

Alberobello: Luciano Minerva

Altamura: Lillino Colonna

Bitetto: Onofrio Damone

Casamassima: Leonardo Rizzi

Castellana Grotte: Annalisa Elefante

Corato: Luigi Menduni

Gioia del Colle: Michele Colaprico

Gravina in Puglia: Lorenzo Carbone

Grumo: Francesco Giancaspro

Locorotondo: Antonio Ruggiero

Modugno: Hermes Lopez

Mola di Bari: Antonio Calabretta

Noci: Angelo Dalena

Polignano: Giovanni Mancini

Rutigliano: Nicola De Marinis

Sannicandro di Bari: Giovanni Manchisi

Santeramo in Colle: Fabio Bagnulo

Terlizzi: Giuseppe Ranieri

Turi: Graziano Gigantelli