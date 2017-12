Psi, Verdi e Area Civica 'Insieme' per le Politiche 2018: presentata a Bari la lista

E' stata presentata alla stampa, questa mattina, nel palazzo della Città Metropolitana di bari, la lista Insieme che riunisce Psi, Verci e Area Civica in vista delle Elezioni Politiche del prossimo 4 marzo 2018. Per i promotori la lista, "di ispirazione ulivista", nasce "dalla messa in comune di storie esperienze politiche consolidate, come quelle riformiste e ecologiste, con tante realtà civiche del territorio". Alla conferenza hanno partecipato il segretario metropolitano barese Psi Claudio Altini, l'ex sindaca di Bari Daniela Mazzucca, Alberto Tedesco, Franco Borgia e tanti altri ex esponenti di spicco dei socialisti pugliesi. Presente anche il sindaco Antonio Decaro che ha voluto portare il suo saluto e supporto.

"La lista Insieme - affermano i promotori - nasce quindi con l’ambizione e l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un centrosinistra aperto e inclusivo, capace di superare i personalismi e dare risposte concrete al crescente disagio dei cittadini.parte da qui. Dall’idea che le diseguaglianze non sono un prezzo da pagare al progresso, ma sono la causa del malessere. Che il grande progetto di un’Europa unita non è utopia, ma una lungimirante intuizione politica di benessere. Che le tematiche ambientali possono essere uno strumento formidabile per il rilancio dell’economia. Che il Paese cresce se il Mezzogiorno diventa protagonista di una nuova stagione di rinascita. Che l’unità del centrosinistra è una straordinaria storia e un’attuale occasione di sviluppo, inclusione e condivisione. Che l’unità del centrosinistra non dipende esclusivamente dal superamento del conflitto esploso in seno al Partito Democratico, ma dalla capacità di raccogliere nella società il consenso su riforme indispensabili per rendere il nostro un Paese moderno e giusto".