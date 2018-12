Si allarga il fronte del centrodestra: le liste civiche rispondono all'appello delle primarie

Si allarga il fronte dei votanti per le primarie del centrodestra, in vista delle elezioni amministrative del 2019. A rispondere alla chiamata del fronte composto da Lega, Fratelli d’Italia e Direzione Italia arrivano le prime liste civiche, che contribuiranno alla scelta del candidato sindaco di Bari. In particolare sono quattro le liste confermate: Patto per Bari, rappresentato da Claudio Montefusco, il Popolo della Famiglia, rappresentato da Vito Pietro Loporcaro e Angelo D’ingeo, Riprendiamoci il Futuro rappresentato da Gino Cipriani, e Bari Nasce rappresentato da Michele Suriano e Fabio Tamma

In mattinata si è tenuto il tavolo allargato del centrodestra. “È solo l’inizio – dichiarano i partecipanti all’incontro –, già questa mattina abbiamo riscontrato grande entusiasmo da parte di chi, pur militando da tempo nel centrodestra, aveva perso la voglia di fare politica a causa di continue scelte imposte dall’alto. Siamo convinti che questa sia la strada giusta non solo per ridare ai baresi il governo che meritano e che faccia dimenticare i disastri prodotti dal centrosinistra negli ultimi 15 anni. Ora l’auspicio è quello di allargare la coalizione con la partecipazione di altre forze politiche e movimenti civici che condividono i principi e i valori del centrodestra".