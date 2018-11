Van Gogh al Margherita, il M5S critica il Comune: "Teatro aperto solo a metà. Perchè non un bando per la mostra?"

"Riteniamo fosse necessario passare per un bando e non attraverso questa procedura. Si poteva agire diversamente per un'inaugurazione così importante". Il Movimento Cinque Stelle a Palazzo di Città torna sul caso della mostra 'Vang Gogh' Esperience che segnerà la riapertura del teatro Margherita dopo 38 anni di chiusura. L'evento dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane ma, al momento, non c'è ancora una data certa, per via del cantiere dellla struttura, non ancora ultimato.

Sabino Magano e Francesco Colella, espinenti pentastellati a Palazzo di Città, hanno organizzato una conferenza stampa intitolandola curiosamente con il 'Black Friday' dell'assessore Silvio Maselli, chiedendo chiarimenti sul perché vi sia stato un affidamento a Cube senza passare per un bando di gara: "Abbiamo usato questa metafora - spiegano - perché di fatto avremo l'utilizzo di un teatro al 50% e in qualche modo dimezziamo anche i tempi di assegnazione degli eventi culturali". L'assessore ha replicato alle obiezioni dei consiglieri già attraverso un'audizione, qualche giorno fa, in Commissione Trasparenza: "Non è sufficiente - dicono Mangano e Colella - Riteniamo vi siano state risposte troppo politiche. Chiediamo di comprendere chi spenderà i soldi e se c'è qualcosa a carico del Comune", circostanza smentita dall'assessore. "Serve non perdere altro tempo - rimarcano i consiglieri - anche perché nelle scuole ci si sta già organizzando per portare gli alunni alla mostra e, al momento, non sappiamo neppure una data d'inaugurazione":