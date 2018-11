Comunali Bari 2019, il M5S sfoglia la rosa dei candidati sindaco: "Decisione nelle prossime settimane"

Non c'è ancora il nome del (o della) frontrunner ma prosegue sotto straccia e senza sosta il lavoro del Movimento Cinquestelle per trovare il candidato sindaco che correrà alle Comunali di Bari 2019, nel prossimo mese di maggio. A Roma continuano ad essere vagliate attentamente le candidature, attraverso le regole della piattaforma Rousseau. In questi giorni si stanno ufficializzando le prime certificazioni dei componenti della lista che si presenterà da sola (come da tradizione) alle Comunali e nei cinque Municipi. Quindi sarà definito il nome in corsa per la poltrona di primo cittadino e degli aspiranti presidenti dei Municipi baresi. Dal Movimento smentiscono i nomi circolati nei giorni scorsi, che vorrebbero anche una figura femminile come candidata sindaca. Tutto verrà comunicato a tempo debito: poche settimane, sperano gli attivisti, certamente entro Natale, in un contesto dove per ora sono già in campo, oltre ad Antonio Decaro, anche Pasquale Di Rella ed Irma Melini, in attesa di conoscere il nome dell'esponente del centrodestra (a farsi avanti, per ora, il leghista Fabio Romito).

Il M5S incontra i baresi con 'Cittattiviamoci'

Non è da escludere che, a causa della tempistica riguardante la procedura di selezione interna, il quesito sulla figura dei pentastellati possa sbloccarsi più o meno contemporaneamente con l'altra trattativa importante relativa al centrodestra, sancendo di fatto l'avvio della lunga corsa verso maggio, tutta d'un fiato. A tal proposito, il Movimento sta intensificando gli incontri di 'Cittattiviamoci', confronti diretti con i cittadini per definire temi e istanze da portare avanti per comporre il programma di Bari 2019.

Mangano: "Cittadini delusi da quest'amministrazione"

Dopo quelli nelle sedi del Movimento, il prossimo appuntamento di rilievo, sarà il 2 dicembre al castello di Ceglie: "Sarà una prima occasione itinerante - spiega a BariToday il consigliere comunale del M5S, Sabino Mangano - per fare il punto direttamente con i baresi. La nostra idea di città è totalmente diversa rispetto a quella di chi ha amministrato Bari negli ultimi 14 anni. Il passato recente, purtroppo, ci presenta un conto pesante. Non siamo solo noi a dirlo, ma anche classifiche e sondaggi fi gradimento. Ci si rende chiaramente conto che un po' tutti i cittadini sono delusi da questa conduzione amministrativa. Un sindaco differente - conclude Mangano - può rimettere in linea una città come Bari e per questo intendiamo confrontarci sui temi che stanno a cuore dei cittadini, tra cui welfare, attività lavorative e semplificazioni burocratiche".