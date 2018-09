"Otto milioni buttati via", il Movimento Cinque Stelle attacca la gestione del Welfare del Comune

Otto milioni di euro di risorse comunali destinate al welfare cittadino "buttate via e non più recuperabili", frutto di "impegni in misura inferiore rispetto alla programmazione" sia" per la mancata attivazione di alcuni servizi". Il Movimento Cinque Stelle a Palazzo di Città critica la gestione dei servizi sociali da parte dell'amministrazione comunale. Conti alla mano, i consiglieri Sabino Mangano e Giuseppe Colella, hanno analizzato le varie voci delle economie riguardanti ler risorse disponibili dal piano di zona 2014-2017: rispetto ai 181 milioni di euro stanziati, circa 22,6 non sono stati adoperati. Di questi, secondo i pentastellati, 14 milioni potranno forse essere recuperati e riutilizzati nel nuovo piano 2018-2020. Gli altri 8, invece, sarebbero persi: "Crediamo - spiega Sabino Mangano - che non vi sia stata una volontà politica o anche organizzativa da parte del Comune. Riteniamo che sia gravissimo".

M5S: "Ci hanno sempre detto che non c'erano le risorse"

Nell'elenco fornito dal Movimento sui servizi non pienamente attivati (in alcuni casi non avviati), si possono 26 voci, dallo sportello per l'emergenza abitativa al 'dopo di noi', dalla prima dote per i nuovi nati al lavoro minimo di cittadinanza; "Chi restituisce ai cittadini queste somme? - aggiunge Mangano -: Faremo una segnalazione al nucleo di valutazione del Comune perché crediamo che tutto ciò possa avere un peso sulla premialità dei dirigenti di riferimento. Chiediamo anche le dimissioni dell'assessore Bottalico che, in passato, ci ha anche ringraziato degli emendamenti da noi presentati in Consiglio comunale, riguardanti il welfare. Mi chiedo come mai, a questo punto, il Comune non abbia adoperato queste somme per renderli attivi. Ci hanno sempre risposto che non c'erano le risorse".