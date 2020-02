Escluso dalle Regionarie dei cinquestelle, Conca per ora non si scompone: "Il mio impegno è sotto gli occhi di tutti"

Escluso dalla Regionarie del Movimento 5 Stelle, che ieri hanno decretato gli otto candidati consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Mario Conca, all'agenzia Dire, replica così: "L'impegno profuso in questi anni è sotto gli occhi di tutti e non devo giustificare il mio operato".

A decidere l'esclusione del consigliere regionale in carica - come riportato nella mail in cui gli è giunta la comunicazione - è stato il capo politico. Sempre alla Dire l'esponente pentastellato murgiano fa sapere di non aver fatto nulla a Vito Crimi: "Ci sarà tempo per commentare quanto accaduto. Io in modo arrogante dico che non ci sono dubbi sulla mia onestà e sulla mia buonafede".

Sulla scelta di escludere Conca dalle Regionarie peserebbero le apertura al PD e a Michele Emiliano. D'altronde Antonella Laricchia era stata chiara: "La sua presenza in una maggioranza di cui sarò presidente, scelta dagli iscritti a Rousseau tanto al primo quanto al secondo turno, non mi avrebbe in nessun modo permesso di garantire quella stabilità che invece voglio assicurare ai pugliesi".

Conca, attraverso l'agenzia Dire, ha risposto così: "Quello che viene detto in queste ore non merita repliche. Centinaia sono le persone da tutta la Puglia, ma anche dalla Basilicata, dalle Marche e dalla Sicilia, che mi stanno tempestando di telefonate e messaggi a cui non riesco e non so se riuscirò a rispondere"