Elezioni politiche, l'analisi di Massimo Cassano (FI) su Facebook: "Ha vinto il voto di protesta"

"Gli elettori si sono rifugiati in un voto di contestazione". Commenta così, attraverso i suoi social, i risultati delle ultime elezioni Massimo Cassano, candidato alla Camera nel collegio Puglia 2 (che comprende alcuni quartieri di Bari e diversi comuni dell'hinterland, come Bitonto e Bitritto). Nonostante le quasi 50mila preferenze e il sostegno della lista di Forza Italia, l'ex sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non è stato eletto, ma ne ha approfittato comunque per lanciare un ringraziamento su Facebook a chi lo ha votato:

il dato di queste elezioni non cambierà e non indebolirà il mio impegno per la nostra Bari, la nostra Puglia. Questa campagna elettorale mi ha lasciato tanto e cambiato molto: la nostra terra ha bisogno di speranze ma soprattutto di impegni concreti ed io continuerò ad esserne portavoce e agguerrito condottiero!