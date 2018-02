Elezioni politiche, Matteo Renzi a Bari: domani l'incontro con i candidati pugliesi del Pd

L'ex premier Matteo Renzi torna a Bari in vista delle elezioni politiche 2018. L'appuntamento, fissato nell'ambito della campagna elettorale del Pd, è per domani, 16 febbraio, alle ore 11, presso l'Officina degli Esordi in via Crispi.

Il segretario del Partito democratico incontrerà i candidati pugliesi in Parlamento, insieme a dirigenti del partito e sostenitori del Pd.