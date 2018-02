Il 4 marzo si avvicina, Renzi arriva a Bari per sostenere la campagna del Pd

L'ex premier e attuale segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, sarà a Bari per la campagna elettorale: l'appuntamento è per domani, venerdì 16, nell'Officina degli Esordi di via Crispi, nel cuore del quartiere Libertà. Renzi, nel corso dell'appuntamento che si svolgerà alle 11, incontrerà i candidati in corsa per Camera e Senato nella consultazione del prossimo 4 marzo. All'incontro parteciperanno anche i dirigenti Pd e i supporter democratici.