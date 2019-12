Matteo Salvini 'anticipa' Giorgia Meloni: domenica a Bari. In Fiera il sì a Fitto per le Regionali?

Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna in Puglia: domenica 15 dicembre, alle 18, sarà nello Spazio 7 della Fiera del Levante per incontrare i propri sostenitori. La visita barese dell'ex ministro dell'Interno arriva il giorno prima del comizio della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel capoluogo pugliese, occasione per la quale, secondo indiscrezioni, potrebbe essere fatto il nome del candidato governatore del centrodestra alle Regionali di Puglia 2020.

L'accordo, tra Lega, Fi e Fdi, infatti, sarebbe stato raggiunto nelle scorse settimane: sarà proprio il leader del Carroccio a rivelare l'identità del candidato (in prima fila l'ex governatore Raffaele Fitto), nel corso del suo appuntamento di domenica?