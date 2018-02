La 'settimana' verde in città, Melini attacca Decaro: "Sabato apre parco Troisi? Violato silenzio elettorale"

"Decaro viola il silenzio elettorale con l’inaugurazione del Parco Troisi" nel quartiere Japigia di Bari, prevista per sabato prossimo, giorno antecedente al 4 marzo, quando gli italiani si recheranno alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Lo afferma Irma Melini, consigliera comunale del gruppo Misto: "La legge è chiara - sostiene - e prevede che campagna e propaganda elettorale si fermino il giorno prima e il giorno stesso delle elezioni. Eppure Decaro, sindaco di Bari per il Partito Democratico, Renziano doc, fautore della candidatura di Lacarra all’uninominale di Bari Città, dopo mesi di ritardi sulla consegna del Giardino Isabella d’Aragona, sceglie proprio questa settimana per inaugurare ben tre parchi, di cui il più bello, Parco Troisi è merito dei privati. Non è campagna elettorale questa? Inaugurare i parchi sabato 3 non è il solito tentativo di silente propaganda elettorale del Sindaco Decaro? Inaugureremo i parchi con la sfilata dei candidati di centrosinistra" afferma, riferendosi anche all'apertura dei Giardini d'Aragona prevista per domani. Melini afferma di trovare "assurdo amministrare così questa Città. I baresi non hanno 'l’anello al naso' e se per il parco Troisi dobbiamo ringraziare l’impresa Bonerba, per l’abbandono di tutti gli altri parchi di Japigia dobbiamo ringraziare Decaro & co".