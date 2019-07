Fallimento Mercatone Uno, Consiglio regionale in campo: sì alla mozione per il sostegno ai lavoratori

E' stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale una mozione di sostegno a favore dei lavoratori della “Mercatone Uno”, presentata in VI Commissione dal consigliere di Sinistra Italiana Mimmo Santorsola. Circa 256 sono i lavoratori complessivamente occupati nei sei punti vendita in Puglia.

Il documento impegna il presidente della Regione e la Giunta regionale ad adottare, dinanzi ad una situazione di tale gravità, misure a carattere transitorio e straordinario a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di particolare vulnerabilità e difficoltà economica nelle more dell’attivazione degli ordinari ammortizzatori sociali previsti per legge.

In particolare, impegna il governo regionale ea verificare la possibilità di stanziare un congruo contributo regionale destinato alle Amministrazioni comunali di residenza dei lavoratori coinvolti nel fallimento di “Mercatone Uno”, affinché le stesse, per ragioni di carattere sociale ed emergenziale, sostengano finanziariamente i nuclei familiari in difficoltà economica attraverso interventi di sostegno al reddito (contributo per il pagamento di affitto, utenze domestiche, beni di prima necessità, di spese mediche e acquisto di libri di testo o esenzioni e agevolazioni riferite a servizi comunali).

Inoltre, la mozione sollecita a verificare la possibilità che il sistema bancario pugliese, attraverso una specifica convenzione, anticipi i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinari, anche in deroga, a favore dei lavoratori coinvolti nel fallimento dell’azienda, senza alcun onere a carico degli interessati.

Altro impegno riguarda l’esenzione dal pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie dei lavoratori della “Mercatone Uno” e dei loro nuclei familiari che abbiano meno di 28 ore di CIG.