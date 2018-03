Debacle elettorale del Pd, Emiliano attacca Renzi: "C'è un centrosinistra credibile, che rispetta le promesse"

"Dalle sconfitte, anche quando sono annunciate e pesanti, bisogna sempre trarre insegnamento per rilanciare la propria battaglia per il bene comune". Inizia così il post autocritico - nei confronti del Pd - di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Dopo la debacle alle elezioni, l'ex sindaco di Bari ha affidato ai social il suo pensiero:

La comunità del centro sinistra esiste, è smarrita e ha bisogno di ritrovarsi e rifondarsi

Immancabile il riferimento al suo 'grande nemico' dopo le primarie del partito, Matteo Renzi, di cui Emiliano critica la 'finte dimissioni'. "Punta alla sua autoconservazione - scrive - sta pensando a come rientrare in partita, non a come far rientrare il Paese in partita. Una storia opposta a quella sua, ricorda Emiliano, che fa "politica per governare, sulla base di programmi condivisi dal basso coerenti con i valori del centro sinistra, per cambiare in meglio le città, le regioni, il Paese". L'ex premier fiorentino avrebbe invece, come spiega, portato a una scissione interna insanabile, "devastando il sogno dell’Ulivo".

Insomma, l'invito del governatore al centrosinistra - ma prima ancora agli elettori - è di non farsi distrarre dalle mosse di Renzi: