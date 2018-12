Busta con proiettili al sindaco di Trani Bottaro, la solidarietà di Decaro: "Atto gravissimo"

"Non ti abbattere, Amedeo, tutti i sindaci italiani sono con te". Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro esprime solidarietà al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il quale, su Facebook, si è rivolto ai propri cittadini comunicando di aver ricevuto una busta con due proiettili. Bottaro, eletto tre anni fa con una lista di centronistra, ha raccontato e spiegato l'episodio: "I proiettili -.ha detto - sono stati lasciati davanti al portone di casa mia, in una busta su cui c'erano le mie iniziali scritte molto in grande: li ha trovati un mio vicino". Sulla vicenda indagano le Forze dell'Ordine. Il primo cittadino tranese ha annunciato che andrà "avanti tranquillamente" nell'esercizio del suo mandato, ma "quando arrivano a violare la quiete e la privacy familiare, arrivando fino a casa in un giorno come questo, è evidente che creano subbuglio dal punto di vista psicologico".

La solidarietà di Decaro

A Bottaro è arrivato il supporto di Decaro e di Anci Nazionale, nonché di quella pugliese: "Ancora una volta - ha detto il primo cittadino di Bari - un sindaco è vittima di un atto gravissimo che dimostra che la nostra categoria ha bisogno del sostegno concreto di tutte le istituzioni per non restare soli davanti ad aggressioni, attacchi e a vili minacce che turbano la serenità personale e familiare" ha concluso Decaro.