Critiche al ministro Bellanova, Decaro: "Ha difeso interessi dei braccianti per una vita, donna determinata e tosta"

"Teresa Bellanova è una donna tosta. Ha difeso gli interessi dei braccianti per tutta la vita. Un mestiere quello di lavorare la terra che lei conosce perché lo ha fatto da ragazza". Così, con un post su Facebook, anche il sindaco Antonio Decaro interviene in difesa del neo ministro delle Politiche agricole, la pugliese Teresa Bellanova, in queste ore finita nel mirino di critiche e insulti sui social per il suo titolo di studio (licenza media), e anche per il vestito indossato ieri in occasione del giuramento al Quirinale. "Teresa è serena, determinata e tosta - aggiunge ancora Decaro - Se pensate che si abbatta per gli insulti che sta ricevendo dai soliti odiatori da tastiera, non la conoscete. Io qualche volta ci ho litigato, faccia a faccia. Be’, non lo consiglio a nessuno".