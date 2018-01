"Simili o uguali?", l'agenzia barese Moscabianca contro la campagna di Possibile

"Simili o uguali?" oppure no?. La comunicazione politica si intensifica in vista delle elezioni di marzo, con campagne, slogan e immagini asostegno di partiti e candidati. L'agenzia barese Moscabianca, sulla pagina Facebook, spiega quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi, allegando su Facebook foto della proposta per Liberi e Uguali e un 'layout' comparso sul sito della di Possibile per la campagna riguardante i volontari: "Alcune settimane fa - spiega Moscabianca attraverso un posto su Facebook - abbiamo avuto il piacere di partecipare al contest per l'affidamento della comunicazione di Liberi e Uguali. Ne siamo stati contenti e oggi lo siamo ancora di più: ci siamo accorti che la nostra proposta (non scelta) ha 'ispirato' la campagna per l'attivazione dei volontari. Voi che ne pensate?" concludono rivolgendosi agli utenti del social network.