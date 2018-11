Il pasticcio del Consiglio al Municipio V, i tre 'ribelli' del Pd: "Convocato senza numero legale e poi annullato"

Un Consiglio previsto per giovedì "convocato senza il numero legale nella conferenza dei capigruppo violando così l'articolo 30 del regolamento sul decentramento" e quindi annullato dal direttore del V Municipio: l'episodio, verificatosi nei giorni scorsi, è stato segnalato dai consiglieri del Partito Democratico De Stasio, Noviello e Di Lauro, da tempo critici con la maggioranza e la gestione del presidente Moretti. Una vicenda analoga, spiegano i consiglieri, "era già accaduta a luglio scorso".

Secondo i tre, "Moretti non può utilizzare la carica da Presidente per tutelare se stesso e la sua maggioranza trasversale, bypassando il regolamento sul decentramento. Siamo in democrazia e i metodi dittatoriali non possono essere tollerati. Anche questa volta - concludono - chiederemo di essere ascoltati dalla Commissione Decentramento del Comune di Bari alla presenza del direttore generale. Vogliamo una verifica degli atti municipali.”