Il consigliere regionale Napoleone Cera torna in libertà: il giudice revoca la misura degli arresti domiciliari

Napoleone Cera, consigliere regionale dei Popolari ed esponente di spicco dell'Unione di Centro in Puglia, questa mattina ha ottenuto dal Giudice la revoca gli arresti domiciliari con applicazione dell'obbligo di dimora nel comune di San Marco in Lamis. Come si legge su FoggiaToday, per Angelo Cera la situazione resta immutata.

L'ex deputato e il consigliere regionale erano stati raggiunti dalla misura degli arresti domiciliari il 17 ottobre scorso con l'accusa di tentata concussione, induzione indebita e corruzione. Erano queste le tre ipotesi di reato mosse dalla Procura di Foggia.

Il 6 novembre il Tribunale del Riesame di Bari aveva confermato gli arresti domiciliari per entrambi riqualificando però il reato di imputazione contestato, da tentata concussione a tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater cp).