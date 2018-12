Emiliano non rinnova l'iscrizione al Pd: "Scelta in ossequio alla decisione della Corte Costituzionale"

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non rinnova più la tessera del Pd. A comunicarlo è stato il magistrato durante un incontro al circolo Pd di Murat San Nicola, a Bari. Una scelta legata, come lui stesso ha ricordato " alla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia". A luglio scorso, infatti, la Consulta aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'illecito disciplinare disposto dal Consiglio superiore di magistratura per aver aggirato il divieto per i magistrati a iscriversi o a essere attivi nei partiti politici.

Il governatore ha però aggiunto che la sua decisione "dolorosa ma inevitabile", non significherà un allontanamento completo dal Partito democratico: "Continuerò a supportare il partito - spiega in una nota - in ogni modo in cui mi venga richiesto e continuerò a frequentare il mio circolo ed ogni istanza di partito alla quale riterrò di intervenire".