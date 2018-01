La carica dei PD in Puglia: ecco chi sarà candidato al Parlamento su Bari e provincia

Il Partito Democratico ha pubblicato le liste dei candidati alle prossime elezioni, in programma il 4 marzo prossimo. Lo aveva promesso in diretta Facebook durante la Direzione Nazionale il segretario nazionale Matteo Renzi. Impegno rispettato: tra i nomi dei candidati al Parlamento ci sono naturalmente anche i pugliesi, che si giocano un posto nei sei collegi plurinominali alla Camera e nei due collegi plurinominali in Senato. Ecco i candidati nei collegi di Bari e provincia, che saranno confermati lunedì con la deposizione delle liste al Viminale.

CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGI PLURINOMINALI

PUGLIA 1 Bari centro, Bari-Bitonto, Altamura-Murgia, Molfetta-Bisceglie e dintorni baresi nord: MARCO LACARRA, COLOMBA MONGIELLO, NICOLA PIERGIOVANNI, ROSANNA VENTRELLA

PUGLIA 3 Monopoli assieme a Taranto, Brindisi e Martina Franca: UBALDO PAGANO, ELISA MARIANO, MASSIMILIANO STELLATO, RUGGERO RUBINA

COLLEGI UNINOMINALI

PUGLIA 1 BariLibertà-Marconi MARCO LACARRA

PUGLIA 2 Bari–Bitonto GIUSEPPE GIULITTO

PUGLIA 3 Molfetta FRANCESCO SPINA

PUGLIA 5 Altamura LILIANA VENTRICELLI

PUGLIA 6 Monopoli MARILU’ NAPOLINATO

SENATO DELLA REPUBBLICA

COLLEGI PLURINOMINALI

PUGLIA 1 Bari, Bat e Foggia: ASSUNTELA MESSINA, DARIO GINEFRA, DEBORA CILIENTO, GIOVANNI VURCHI

COLLEGI UNINOMINALI

Puglia 1 Bari SALVATORE CAMPANELLI

Puglia 2 Altamura SAVERIO TAMMACCO

Allegati