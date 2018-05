Bilancio consutivo 2017 non approvato, arriva la nota del Prefetto: "Rischio scioglimento Giunta o Consiglio"

"É di qualche giorno fa la nota del Prefetto di Bari che intima al Comune di approvare urgentemente il rendiconto di gestione 2017". E in caso di mancata approvazione immediata, potrebbero partire le procedure di scioglimento della giunta o del Consiglio comunale. La denuncia arriva dai consiglieri di opposizione Giuseppe Carrieri, Michele Caradonna e Michele Picato, che in una nota congiunta parlando "dell'ennesimo ritardo e pasticcio amministrativo di Decaro e della sua Giunta".

Ad oggi non è ancora chiaro quando il Consiglio visionerà il rendiconto di gestione per approvarlo e i consiglieri di centrodestra puntano il dito contro il sindaco Decaro. "Incurante dei tanti problemi della cittá - ricordano - decide di farsi un fine settimana di tre giorni a Corfú". Il primo cittadino sarà infatti impegnato dal 19 al 21 maggio per le celebrazioni del 154esimo anniversario dell'unificazione delle isole Ionie alla Grecia.